Потоп уничтожил оригинальные рукописи Стивена Кинга
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Владелец книжного магазина собирал произведения американского писателя на протяжении двадцати лет.
В городе Бангор (штат Мэн, США) из-за прорванной трубы водоканала пострадал магазин-музей Джеральда Уинтерса. В нём хранились редчайшие экземпляры произведений американского писателя Стивена Кинга.
В коллекции американца находились рукописи и первые издания произведений "Глаза дракона", "Кадиллак Долана", "Кладбище домашних животных", а также "Максимальное ускорение". Помимо этого, у Уинтерса хранились уникальные издания других писателей с их автографами. В частности, произведения Джона Р.Р. Толкина и Джорджа Р.Р. Мартина. Некоторым книгам было больше 80 лет.
Сам инцидент произошёл 16 января. К счастью, перед потопом владелец магазина перенёс часть книг в подвал в связи с перестановкой. Уинтерс потерял порядка двух тысяч книг. В целости сохранилось примерно десять процентов коллекции.