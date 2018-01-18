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Опубликовано 18 января 2018, 09:22

Потоп уничтожил оригинальные рукописи Стивена Кинга

Фото: &copy; REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Владелец книжного магазина собирал произведения американского писателя на протяжении двадцати лет.

В городе Бангор (штат Мэн, США) из-за прорванной трубы водоканала пострадал магазин-музей Джеральда Уинтерса. В нём хранились редчайшие экземпляры произведений американского писателя Стивена Кинга.

В коллекции американца находились рукописи и первые издания произведений "Глаза дракона", "Кадиллак Долана", "Кладбище домашних животных", а также "Максимальное ускорение". Помимо этого, у Уинтерса хранились уникальные издания других писателей с их автографами. В частности, произведения Джона Р.Р. Толкина и Джорджа Р.Р. Мартина. Некоторым книгам было больше 80 лет.

Сам инцидент произошёл 16 января. К счастью, перед потопом владелец магазина перенёс часть книг в подвал в связи с перестановкой. Уинтерс потерял порядка двух тысяч книг. В целости сохранилось примерно десять процентов коллекции.

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Сергей Сурепин
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