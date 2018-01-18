Потоп уничтожил оригинальные рукописи Стивена Кинга

В коллекции американца находились рукописи и первые издания произведений "Глаза дракона", "Кадиллак Долана", "Кладбище домашних животных", а также "Максимальное ускорение". Помимо этого, у Уинтерса хранились уникальные издания других писателей с их автографами. В частности, произведения Джона Р.Р. Толкина и Джорджа Р.Р. Мартина. Некоторым книгам было больше 80 лет.