Nintendo выпустит картонный конструктор для самой популярной консоли 2017 года
Японцы предоставят возможность соорудить для Switch рыбацкую удочку, фортепиано и робота.
Компания Nintendo анонсировала набор под названием Labo. Это картонный конструктор для гибридной консоли Switch.
Nintendo Labo представляет собой картонные листы и пластмассовые детали, из которых можно собирать различные предметы. Все они будут взаимодействовать с консолью Switch. Среди предложенных вариантов есть: мини-фортепиано, машинка, руль, удочка, фотоаппарат
Конструктор поступит в продажу 20 апреля. Первые наборы будут стоить около 4 тысяч рублей. Если проект будет успешным, в будущем разработчики выпустят более сложные модели.