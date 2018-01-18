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Регион
Опубликовано 18 января 2018, 10:41

Nintendo выпустит картонный конструктор для самой популярной консоли 2017 года

Фото: &copy;&nbsp;labo.nintendo.com

Фото: © labo.nintendo.com

Японцы предоставят возможность соорудить для Switch рыбацкую удочку, фортепиано и робота.

Компания Nintendo анонсировала набор под названием Labo. Это картонный конструктор для гибридной консоли Switch.

Фото: © labo.nintendo.com

Фото: © labo.nintendo.com

Nintendo Labo представляет собой картонные листы и пластмассовые детали, из которых можно собирать различные предметы. Все они будут взаимодействовать с консолью Switch. Среди предложенных вариантов есть: мини-фортепиано, машинка, руль, удочка, фотоаппарат

Конструктор поступит в продажу 20 апреля. Первые наборы будут стоить около 4 тысяч рублей. Если проект будет успешным, в будущем разработчики выпустят более сложные модели.

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Сергей Сурепин
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