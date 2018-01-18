Nintendo выпустит картонный конструктор для самой популярной консоли 2017 года

Японцы предоставят возможность соорудить для Switch рыбацкую удочку, фортепиано и робота.

Компания Nintendo анонсировала набор под названием Labo. Это картонный конструктор для гибридной консоли Switch.

Nintendo Labo представляет собой картонные листы и пластмассовые детали, из которых можно собирать различные предметы. Все они будут взаимодействовать с консолью Switch. Среди предложенных вариантов есть: мини-фортепиано, машинка, руль, удочка, фотоаппарат