Режиссёр "Высотки" и "Перестрелки" уже работает над новым фильмом
Рабочее название новой киноленты Бена Уитли — Colin You Anus. Неизвестно, останется ли оно финальным.
Фото © REUTERS/Mario Anzuoni
Английский режиссёр Бен Уитли, известный по фильмам "Высотка" и "Перестрелка", уже работает над новой лентой. Рабочее название проекта — Colin You Anus.
По словам режиссёра, этот фильм стал для него первым в 2018 году. Бен Уитли провёл на съёмочной площадке одиннадцать дней. Пока нет информации, кто выступит продюсером и оператором. Это же касается актёрского состава будущей ленты.
Последний фильм Бена Уитли — "Перестрелка" — вышел в 2016 году. В нём снялись Киллиан Мёрфи, Шарлто Колли, Арми Хаммер, а также Бри Ларсон.