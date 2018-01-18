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Регион
Опубликовано 18 января 2018, 12:09

Режиссёр "Высотки" и "Перестрелки" уже работает над новым фильмом

Рабочее название новой киноленты Бена Уитли — Colin You Anus. Неизвестно, останется ли оно финальным.

Фото &copy; REUTERS/Mario Anzuoni

Фото © REUTERS/Mario Anzuoni

Английский режиссёр Бен Уитли, известный по фильмам "Высотка" и "Перестрелка", уже работает над новой лентой. Рабочее название проекта — Colin You Anus.

По словам режиссёра, этот фильм стал для него первым в 2018 году. Бен Уитли провёл на съёмочной площадке одиннадцать дней. Пока нет информации, кто выступит продюсером и оператором. Это же касается актёрского состава будущей ленты.

Последний фильм Бена Уитли — "Перестрелка" — вышел в 2016 году. В нём снялись Киллиан Мёрфи, Шарлто Колли, Арми Хаммер, а также Бри Ларсон.

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Сергей Сурепин
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