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Опубликовано 18 января 2018, 14:17

Dota 2 перестала работать

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/dota2

Скриншот видео: youtube.com/dota2

Разработчики выпустили очередное обновление, после которого одна из самых популярных игр начала работать с перебоями.

Компания Valve в ночь на 17 января выпустила обновление для основного клиента Dota 2. Разработчики изменили формат файлов для использования карт, создаваемых самими игроками.

После выхода обновления у геймеров, которые пользуются операционной системой Windows, игра начала вылетать без возможности переподключиться. Что же касается пользователей Mac, то им вообще не удалось запустить Dota 2.

Разработчики устраняют проблему. Им пришлось временно отключить систему подбора игроков для начала матча.

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Сергей Сурепин
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