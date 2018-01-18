Dota 2 перестала работать

Разработчики выпустили очередное обновление, после которого одна из самых популярных игр начала работать с перебоями.

Компания Valve в ночь на 17 января выпустила обновление для основного клиента Dota 2. Разработчики изменили формат файлов для использования карт, создаваемых самими игроками.

После выхода обновления у геймеров, которые пользуются операционной системой Windows, игра начала вылетать без возможности переподключиться. Что же касается пользователей Mac, то им вообще не удалось запустить Dota 2.