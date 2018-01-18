Разогревая кризис. Трамп снова обвиняет Россию в проблемах с Северной Кореей?

Заявление Дональда Трампа, обвинившего в интервью Reuters Россию в том, что она не просто не помогает США урегулировать конфликт с Северной Кореей, а, напротив, оказывает Пхеньяну поддержку в обходе санкций ООН, в такой значительной степени не соответствует реальности, что заставляет усомниться в адекватности внешнеполитических воззрений и подходов американского президента. В том же интервью Трамп подчеркнул, что Владимир Путин в состоянии сделать многое в этой области, однако уровень двухсторонних отношений находится почти что на нулевой отметке.

Москва неоднократно устами различных своих политиков, в том числе и самого президента, предлагала помощь Вашингтону в развязывании корейского узла. И сам Пхеньян хотел бы видеть российских представителей посредниками при проведении переговоров. Очевидно, самым важным партнёром в мирном урегулировании для американской администрации является Пекин, о чём, собственно, сам Трамп упоминал не один раз. Однако, по сути дела, американская дипломатия на данном этапе приложила все усилия, чтобы оттеснить Россию и Китай от процесса.

17 января по инициативе США и Канады в Ванкувере состоялась конференция по КНДР. Удивительное дело, но ни Москву, ни Пекин на эту встречу не позвали. Формальной причиной явилось то, что на неё были приглашены страны, входившие в коалицию, которая вела войну с Северной Кореей в 1950–1953 гг. По сути дела, можно говорить о возрождении былого союза в каком-то новом формате. По крайней мере, и символически, и по существу конференция являла собой площадку, на которой обсуждались способы дальнейшего применения к Пхеньяну разнообразных ограничительных мер, но никак не механизмы мирного урегулирования при помощи переговоров.

Более того, по завершении мероприятия глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что если усиление санкционных мер не окажет воздействия на приговорённую к наказанию страну, то не исключены военные меры. А днём раньше председатель комитета по делам Вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри информировал общественность, что администрация США всерьёз изучает силовой сценарий действий в отношении Северной Кореи.

Москва отреагировала на демарш достаточно резко, осудив ванкуверскую встречу как очередную попытку воздействовать на КНДР посредством грубого давления, и в этой оценке нет никакого преувеличения, поскольку американская администрация дала понять, что руководство США намерено играть в собственную игру, делая ставку на запугивание КНДР и усиление её изоляции. Уже сегодня пресс-служба американских ВВС сообщила о переброске на авиабазу Гуам шести стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Северокорейцы хорошо помнят, что именно с этой авиабазы в начале 50-х годов прошлого века поднимались самолёты, наносившие удары по их территории. Такие исторические параллели должны, по мнению Вашингтона, серьёзно нервировать Пхеньян.

Вернёмся к заявлению Трампа об отсутствии помощи со стороны России. Вашингтон не обращался к Москве с просьбой о посреднических услугах, каким образом они вообще могли быть оказаны при таких исходных данных? В сентябре российский представитель в ООН проголосовал за резолюцию в Совете Безопасности ООН за ужесточение санкций в отношении КНДР, и это, пожалуй, единственный момент условного сотрудничества Москвы и Вашингтона по проблеме кризиса на корейском полуострове.

В этой ситуации есть и параллельный сюжет — необычный, неожиданный и в высшей степени позитивный. 17 января Пхеньян и Сеул договорились, что делегации обеих стран пройдут под единым флагом на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане. Этот прорыв знаменует собой не только внезапное, спонтанное улучшение двусторонних отношений, но и, по сути дела, Пхеньян продемонстрировал таким образом готовность к контактам с западным миром. Однако, похоже, не готов обращать внимания на протянутую руку. В уже упоминавшемся интервью Дональд Трамп говорит о готовности сесть за стол переговоров, но выражает сомнение в эффективности такого шага.

И дело, кажется, вовсе не в том, что американский президент не заинтересован в урегулировании во многом им же самим искусственно разогретого конфликта. Несомненно, он заинтересован, но путь, предлагаемый Москвой и Пекином, — поиск компромисса в ходе мирных переговоров, — ястребам из его окружения представляется капитулянтским. Привычка управлять миром посредством кнута — военного шантажа, экономических санкций — настолько въелась в кожу американского истеблишмента, что любые другие инструменты умиротворения и разрешения кризисов кажутся ему демонстрацией слабости.