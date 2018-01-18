По словам женщины, она ежедневно получает тысячи сообщений в соцсетях, некоторые из которых содержат угрозы.

После публикации скандальной рекламы одежды марки H&M, где пятилетнего темнокожего мальчика одели в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях", семья ребёнка переживает сплошной хаос. Такое признание в эфире шведского телеканала SVT сделала мама мальчика Тереза Манго. По словам женщины, она получает обвинений в расизме не меньше, чем сама компания H&M.

— Нам нелегко. Вначале ты держишься и не обращаешь внимания, но игнорировать всё нельзя. На меня всё это очень сильно повлияло, — сказала Манго.

По словам Терезы Манго, съёмка прошла ещё прошедшей осенью. Её сын перемерил множество вещей, однако в рекламный каталог попала именно та толстовка, которая вызвала вал критики. В адрес H&M прозвучали обвинения в расизме, в результате реклама была моментально удалена, а компания принесла свои извинения. А вот угрозы в адрес семьи не перестали поступать.

— Я перестала считать (послания), перестала читать их и удаляла. Но ведь было около тысячи имейлов, эсэмэсок и комментариев. Из обычной жизни в хаос, — подытожила Манго.

По мнению женщины, надпись на толстовке, как и реклама, не несли расистского подтекста, а просто кто-то явно преувеличил проблему. Тем не менее она уверена, что полная ответственность за произошедшее лежит на компании H&M.

— Нашему сыну пять лет. Он ещё не знает, что такое расизм. И мы не стали рассказывать ему, к чему привела эта кофта по всему миру. Он знает лишь, что он суперзвезда, и что все думают, что он классный, — отметила мама мальчика.