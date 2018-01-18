Пара подошла к понтифику во время перелёта в Чили между городами Сантьяго и Икике. Молодые люди объяснили, что живут в гражданском браке восемь лет и воспитывают двух дочерей. Также влюблённые рассказали, что церковь, где они хотели совершить обряд, была разрушена землетрясением в 2010 году. В итоге папа римский предложил паре обвенчаться прямо во время полёта.