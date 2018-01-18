Папа римский провёл венчание стюардессы и бортпроводника во время полёта
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Влюблённые рассказали, что церковь, где они хотели совершить обряд, была разрушена землетрясением в 2010 году.
Папа римский Франциск обвенчал прямо на борту самолёта стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди. Об этом сообщает La Repubblica.
Пара подошла к понтифику во время перелёта в Чили между городами Сантьяго и Икике. Молодые люди объяснили, что живут в гражданском браке восемь лет и воспитывают двух дочерей. Также влюблённые рассказали, что церковь, где они хотели совершить обряд, была разрушена землетрясением в 2010 году. В итоге папа римский предложил паре обвенчаться прямо во время полёта.
Отмечается, что молодые люди подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, выполнявшей рейс.