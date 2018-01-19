В Госдуму внесли проект о выплате 1 млн рублей переезжающим на Дальний Восток

Законопроект, предусматривающий выплату до одного миллиона рублей россиянам, переезжающим на Дальний Восток, внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает Минвостокразвития РФ.

— Переезжающие работать по госпрограмме повышения трудовой мобильности смогут получить субсидию до одного миллиона рублей, а работодателям упростят условия участия в программе. Такие поправки в программу подготовило Министерство труда и социальной защиты населения РФ совместно с Минвостокразвития и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, — говорится в сообщении ведомства.