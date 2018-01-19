В центре Стокгольма двое мужчин пострадали от ножевых ранений
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Полиции удалось по горячим следам задержать одного подозреваемого, ещё несколько человек, которые могут быть причастны к резне, допрашиваются.
В столице Швеции возле площади Медборгарплатсен произошло нападение на двух мужчин, которые получили ножевые ранения. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Стокгольма.
Известно, что инцидент случился вечером. Прибывшие медики оказали первую помощь пострадавшим, которых затем увезли в больницу. Сообщается, что один из них получил удар ножом в горло.
По словам очевидцев, с места происшествия убежали двое неизвестных. Но полиции удалось по горячим следам задержать одного подозреваемого, ещё несколько человек, которые могут также быть причастны к резне, доставлены в полицейский участок на допрос. Сейчас изучаются все подробности нападения.