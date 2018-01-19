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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 08:59

В центре Стокгольма двое мужчин пострадали от ножевых ранений

Фото: &copy; Flickr/News Oresund

Фото: © Flickr/News Oresund

Полиции удалось по горячим следам задержать одного подозреваемого, ещё несколько человек, которые могут быть причастны к резне, допрашиваются.

В столице Швеции возле площади Медборгарплатсен произошло нападение на двух мужчин, которые получили ножевые ранения. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Стокгольма.

Известно, что инцидент случился вечером. Прибывшие медики оказали первую помощь пострадавшим, которых затем увезли в больницу. Сообщается, что один из них получил удар ножом в горло.

По словам очевидцев, с места происшествия убежали двое неизвестных. Но полиции удалось по горячим следам задержать одного подозреваемого, ещё несколько человек, которые могут также быть причастны к резне, доставлены в полицейский участок на допрос. Сейчас изучаются все подробности нападения.

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Андрей Довлатов
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