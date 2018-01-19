В центре Стокгольма двое мужчин пострадали от ножевых ранений

Полиции удалось по горячим следам задержать одного подозреваемого, ещё несколько человек, которые могут быть причастны к резне, допрашиваются.

В столице Швеции возле площади Медборгарплатсен произошло нападение на двух мужчин, которые получили ножевые ранения. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Стокгольма.

Известно, что инцидент случился вечером. Прибывшие медики оказали первую помощь пострадавшим, которых затем увезли в больницу. Сообщается, что один из них получил удар ножом в горло.