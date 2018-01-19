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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 10:08

Сотрудники аппарата детского омбудсмена отправляются в Бурятию после нападения

Фото: &copy;L!FE

Фото: ©L!FE

Согласно последним данным, семь человек получили ранения в результате произошедшего.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ после нападения на школу отправляются в Бурятию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей пресс-службы аппарата.

— По поручению Анны Юрьевны в связи с ЧП в Бурятии на место вылетают сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, — отмечается в сообщении.

На школу в Улан-Удэ, по разным данным, напали от одного до трёх человек. Так, в правительстве республики подтвердили троих нападавших. Следователи подтвердили наличие одного злоумышленника. Также различная информация поступает о пострадавших. Как сообщили представители прокуратуры, после нападения в медучреждения доставили шесть человек, из них трое находятся в тяжёлом состоянии. Одним из пострадавших числится подросток, который совершил нападение. Республиканские власти рассказали о ранении четверых человек, среди которых три ученика седьмого класса.

Ранее Лайф писал, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних". По предварительным данным, подросток мог организовать нападение в качестве мести на двойку по русскому языку.

Подробности случившегося читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Арина Демидова
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