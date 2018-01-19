На PlayStation 4 впервые запустили пиратскую игру

Хакерам удалось взломать консоль в конце 2017 года. Сейчас они тестируют новое программное обеспечение.

Хакеры-энтузиасты запустили на PlayStation 4 первую пиратскую игру. Ей стала демоверсия Silent Hills — PT. Они использовали программное обеспечение, благодаря которому консоль взломали в декабре 2017 года.

Метод взлома и запуска пиратской игры работает на прошивке версии 4.05. Метод не будет работать на тех консолях, которые уже были обновлены.