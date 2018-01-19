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Опубликовано 19 января 2018, 08:37

На PlayStation 4 впервые запустили пиратскую игру

Фото &copy; Flickr/Marco Verch

Фото © Flickr/Marco Verch

Хакерам удалось взломать консоль в конце 2017 года. Сейчас они тестируют новое программное обеспечение.

Хакеры-энтузиасты запустили на PlayStation 4 первую пиратскую игру. Ей стала демоверсия Silent Hills — PT. Они использовали программное обеспечение, благодаря которому консоль взломали в декабре 2017 года.

Метод взлома и запуска пиратской игры работает на прошивке версии 4.05. Метод не будет работать на тех консолях, которые уже были обновлены.

Напомним, что последней на текущий момент версией программного обеспечения консоли PlayStation 4 является прошивка 5.03.

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Сергей Сурепин
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