По мотивам Far Cry 5 выйдет книга
Разработчики популярной видеоигры хотят расширить вселенную боевика. Нас ждёт полноценный роман.
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Компания Ubisoft анонсировала книгу по мотивам Far Cry 5. Роман получил название Far Cry Absolution. Книга расскажет о событиях, которые происходили до истории Far Cry 5.
Благодаря книге геймеры узнают о прошлом членов сопротивления, вместе с которыми пользователям предстоит противостоять проекту под названием "Врата Эдема". Автором книги выступил Урбан Уэйт.
Выход романа Far Cry Absolution запланирован на 27 февраля 2018 года. Сама игра будет доступна 27 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.