По мотивам Far Cry 5 выйдет книга

Компания Ubisoft анонсировала книгу по мотивам Far Cry 5. Роман получил название Far Cry Absolution. Книга расскажет о событиях, которые происходили до истории Far Cry 5.

Благодаря книге геймеры узнают о прошлом членов сопротивления, вместе с которыми пользователям предстоит противостоять проекту под названием "Врата Эдема". Автором книги выступил Урбан Уэйт.