Учёные доказали, что игры не влияют на поведение геймеров

Участие в исследовании приняли более трёх тысяч человек. Учёные провели серию экспериментов.

Учёные из Йоркского университета (Англия) не нашли доказательств в поддержку теории, согласно которой видеоигры оказывают негативное влияние на людей и делают геймеров более жестокими в реальной жизни.

Исследователи провели серию экспериментов при участии более трёх тысяч человек, которые активно играли на компьютерах. После этого учёные проанализировали результаты. Оказалось, что видеоигры не заставляют геймеров вести себя определённым образом, а также не увеличивают уровень агрессии.

По словам учёных, на психику не влияют реалистичная графика. Учёные не нашли изменений в реакции игроков.