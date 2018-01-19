В Госдуме призвали ужесточить контроль за группами "колумбайнеров" в соцсетях

В нижней палате парламента считают, что у подростков должна быть культура общения в Интернете.

Депутат Государственной думы от "Единой России" Игорь Сапко на пленарном заседании призвал к жёсткой фильтрации групп так называемых колумбайнеров в соцсетях.

— По сравнению с теми же европейскими странами наш российский Интернет остаётся самым открытым. Нужна жёсткая фильтрация подобных групп "колумбайнеров" и системная работа с соцсетями, — заявил Сапко.

Парламентарий подчеркнул, что очень важно открыто и доказательно говорить об опасностях, таящихся в Интернете. Кроме того, по его мнению, подросткам необходимо прививать культуру общения в Сети.

Советник президента России по Интернету Герман Клименко заявил РИА "Новости", что нельзя допускать никаких резких движений в сложившейся ситуации, так как в эпоху высоких технологий повышена чувствительность общества.

— Без понимания причин резкими действиями можно только создать видимость решения проблемы и запрятать её в дальний информационный чулан. Необходимо серьёзное исследование причин происходящих событий и выработка не пожарных мер, а серьёзных планов, — подчеркнул Клименко.

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил Лайфу, что все группы, посвящённые "культу" "Колумбайн", должны блокироваться наравне с группами, пропагандирующими терроризм и самоубийства.