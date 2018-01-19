Журналисты сварили пиво по рецепту игры "Ведьмак-3"

Для того чтобы добиться желаемого результата, журналисты обратились за помощью к пивоварне Hackney Brewery (Лондон). Весь процесс они запечатлели на видео. Всего журналисты сварили 20 литров тёмного пива. Напиток получил название "Испытание травами" — в честь одного из этапов подготовки охотников на монстров.