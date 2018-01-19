Журналисты сварили пиво по рецепту игры "Ведьмак-3"
Полученный результат отправился к актёру Дагу Коклу, который озвучивал главного героя в английской версии игры.
Журналисты Eurogamer сварили каэдвенский стаут. Рецепт напитка они взяли из игры "Ведьмак-3" польской студии CD Projekt RED.
Для того чтобы добиться желаемого результата, журналисты обратились за помощью к пивоварне Hackney Brewery (Лондон). Весь процесс они запечатлели на видео. Всего журналисты сварили 20 литров тёмного пива. Напиток получил название "Испытание травами" — в честь одного из этапов подготовки охотников на монстров.
Готовое пиво попало на дегустацию актёру Дагу Коклу, который озвучивал Геральта — главного героя игры в английской версии. Он остался доволен подарком.