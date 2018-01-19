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Опубликовано 19 января 2018, 12:00

Журналисты сварили пиво по рецепту игры "Ведьмак-3"

Скриншот видео&nbsp;Eurogamer
Скриншот видео Eurogamer

Полученный результат отправился к актёру Дагу Коклу, который озвучивал главного героя в английской версии игры.

Журналисты Eurogamer сварили каэдвенский стаут. Рецепт напитка они взяли из игры "Ведьмак-3" польской студии CD Projekt RED.

Для того чтобы добиться желаемого результата, журналисты обратились за помощью к пивоварне Hackney Brewery (Лондон). Весь процесс они запечатлели на видео. Всего журналисты сварили 20 литров тёмного пива. Напиток получил название "Испытание травами" — в честь одного из этапов подготовки охотников на монстров.

Готовое пиво попало на дегустацию актёру Дагу Коклу, который озвучивал Геральта — главного героя игры в английской версии. Он остался доволен подарком.

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Сергей Сурепин
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