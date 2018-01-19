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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 15:28

Госдума одобрила списание остатка долга Киргизии в $240 миллионов

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Госдума РФ ратифицировала протокол к российско-киргизскому соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией. Он предусматривает списание последней части долга в размере 240 миллионов долларов, сообщается в документе, опубликованном в базе данных российского парламента.

Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев для оказания "официальной помощи развитию Киргизии".

Напомним, в 2012 году Москва и Бишкек подписали соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму 488,9 миллиона долларов.

В апреле власти Киргизии отметили, что оставшаяся сумма долга составляет 240 миллионов долларов и страна надеется на единовременное списание этих средств, прорабатывая соответствующую договорённость с российской стороной.

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Екатерина Михайлова
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