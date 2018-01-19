Госдума одобрила списание остатка долга Киргизии в $240 миллионов
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Госдума РФ ратифицировала протокол к российско-киргизскому соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией. Он предусматривает списание последней части долга в размере 240 миллионов долларов, сообщается в документе, опубликованном в базе данных российского парламента.
Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев для оказания "официальной помощи развитию Киргизии".
Напомним, в 2012 году Москва и Бишкек подписали соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму 488,9 миллиона долларов.
В апреле власти Киргизии отметили, что оставшаяся сумма долга составляет 240 миллионов долларов и страна надеется на единовременное списание этих средств, прорабатывая соответствующую договорённость с российской стороной.