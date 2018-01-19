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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 16:27

Госдума в третьем чтении приняла закон о классификации гостиниц

Фото: &copy; РИА Новости/Руслан Кривобок

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Проект предусматривает обязательное присвоение гостиницам определённого числа звёзд.

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект об обязательной классификации гостиниц. Проектом предусмотрено обязательное присвоение отелям определённого числа звёзд. С 2019 года под данные правила будут попадать отели, где более 50 номеров, с 2020 года — более пятнадцати номеров, а с 2021-го — все гостиницы.

Утверждать классификацию отелей, горнолыжных трасс и даже пляжей будут госорганы, отвечающие за сферу туризма. Закон вступит в силу с января 2019 года.

На данный момент подобная классификация является добровольной. Законом же будет запрещаться работа непроверенных гостиниц. Аккредитация будет действовать в течение трёх лет.

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Арина Демидова
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