Госдума в третьем чтении приняла закон о классификации гостиниц

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении законопроект об обязательной классификации гостиниц. Проектом предусмотрено обязательное присвоение отелям определённого числа звёзд. С 2019 года под данные правила будут попадать отели, где более 50 номеров, с 2020 года — более пятнадцати номеров, а с 2021-го — все гостиницы.