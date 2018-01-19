Создатели Assassin’s Creed признались в любви владельцам ПК

Разработчики рассказали о своём первом игровом опыте, а также составили список самых любимых проектов.

Шведская студия Massive Entertainment, принадлежащая компании Ubisoft, опубликовала новое видео. В ролике разработчики размышляют о ПК-гейминге.

Сотрудники студии рассказали о своём первом игровом опыте и самых любимых проектах. Также они рассуждают о том, почему персональные компьютеры являются одними из ведущих и самых инновационных платформ нашего времени.