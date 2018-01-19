Создатели Assassin’s Creed признались в любви владельцам ПК
Скриншот видео Massive Entertainment
Разработчики рассказали о своём первом игровом опыте, а также составили список самых любимых проектов.
Шведская студия Massive Entertainment, принадлежащая компании Ubisoft, опубликовала новое видео. В ролике разработчики размышляют о ПК-гейминге.
Сотрудники студии рассказали о своём первом игровом опыте и самых любимых проектах. Также они рассуждают о том, почему персональные компьютеры являются одними из ведущих и самых инновационных платформ нашего времени.
Младший программист Дарко Сьюп заявил, что всё больше людей понимают, насколько современные ПК могут превосходить другие игровые устройства. Менеджер Uplay Кристоф Гражнан считает, что для многих разработчиков компьютеры являются тестовой площадкой, на которой можно экспериментировать без ограничений.