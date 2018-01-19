Геймер чуть не умер во время игры в виртуальной реальности

Пользователи сначала восприняли это как шутку, но позже попытались помочь пострадавшему.

17 января на YouTube появилось видео, на котором запечатлён приступ эпилепсии у одного из игроков в VRChat. Пользователи сначала восприняли это как шутку, однако потом начали успокаивать геймера.

Пользователь Rogue Shadow сообщил, что с игроком всё хорошо. Также он заявил, что пострадавший геймер дал своё согласие на публикацию видео с приступом.