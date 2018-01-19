Симулятор безумного гонщика раздают бесплатно

Игра вышла в 2000 году. В России её издали только спустя восемь лет. Серия Carmageddon популярна во всём мире. Игроки любят этот гоночный симулятор за жестокость — вы можете безнаказанно сбивать пешеходов и врезаться в другие автомобили. Carmageddon TDR 2000 — это прямое продолжение игр Carmageddon и Carmageddon 2.