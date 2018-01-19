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Опубликовано 19 января 2018, 16:26

Симулятор безумного гонщика раздают бесплатно

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Tim Bro

Скриншот видео: youtube.com/Tim Bro

Игру можно получить в сервисе цифровой дистрибуции GOG. Гоночный симулятор доступен на ПК.

Магазин GOG объявил очередную акцию. На этот раз сервис цифровой дистрибуции раздаёт бесплатно гоночный боевик Carmageddon TDR 2000.

Игра вышла в 2000 году. В России её издали только спустя восемь лет. Серия Carmageddon популярна во всём мире. Игроки любят этот гоночный симулятор за жестокость — вы можете безнаказанно сбивать пешеходов и врезаться в другие автомобили. Carmageddon TDR 2000 — это прямое продолжение игр Carmageddon и Carmageddon 2.

Акция действует до 20 января. Чтобы получить её, вам понадобится учётная запись GOG.

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Сергей Сурепин
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