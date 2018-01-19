Microsoft уже готовится к крупнейшей игровой выставке 2018 года

Руководитель игрового подразделения Xbox Фил Спенсер подтвердил, что американская корпорация Microsoft уже готовится к главной игровой выставке года — E3 2018. Никаких деталей Спенсер не раскрыл, но геймеров всё же заинтриговал.

Не думаю, что мы уже говорили об этом, однако на E3 будут некоторые положительные изменения

О чём именно идёт речь — неизвестно. Возможно, Microsoft анонсирует ещё неназванные игры либо всё же будет выпускать настоящие эксклюзивы для Xbox One, не портируя их потом на ПК. Предполагается, что компания покажет новую игру во вселенной Halo, Forza Horizon 4, а также новую Fable.