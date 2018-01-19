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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 16:29

Microsoft уже готовится к крупнейшей игровой выставке 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS / Brian Snyder&nbsp;

Фото: © REUTERS / Brian Snyder 

Представители американской корпорации пообещали удивить геймеров, а также внести позитивные изменения.

Руководитель игрового подразделения Xbox Фил Спенсер подтвердил, что американская корпорация Microsoft уже готовится к главной игровой выставке года — E3 2018. Никаких деталей Спенсер не раскрыл, но геймеров всё же заинтриговал.

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Не думаю, что мы уже говорили об этом, однако на E3 будут некоторые положительные изменения

Фил Спенсер, глава Xbox

О чём именно идёт речь — неизвестно. Возможно, Microsoft анонсирует ещё неназванные игры либо всё же будет выпускать настоящие эксклюзивы для Xbox One, не портируя их потом на ПК. Предполагается, что компания покажет новую игру во вселенной Halo, Forza Horizon 4, а также новую Fable.

Напомним, в этом году E3 пройдёт с 12 по 14 июня в Лос-Анджелесе.

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Сергей Сурепин
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