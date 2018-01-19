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Опубликовано 19 января 2018, 16:31

Гарри Поттер не появится в новой мобильной игре о себе самом

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Jam City

Скриншот видео: youtube.com/Jam City

Новым проектом занимаются команды Jam City и Portkey Games. Нас ждёт предыстория легендарной саги.

Студия Jam City и команда Portkey Games опубликовали дебютный трейлер будущей мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery. Нам показали классический состав преподавателей, а также героев книжного цикла.

Действие игры разворачивается до событий первой книги "Гарри Поттер и философский камень". В связи с этим мы не увидим самого Гарри Поттера и его друзей-магов.

Выход мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery запланирован на 2018 год. Она будет доступна на iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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