Компания Sony назначила нового вице-президента
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Теперь он будет работать с президентом и главным исполнительным директором Цуёси "Джоном" Кодэрой.
Компания Sony Interactive Entertainment определилась с новым вице-президентом. Им стал Джим Райан, который до этого занимал должность руководителя отдела глобальных продаж и маркетинга в SIE, а также был президентом европейского подразделения компании.
Помимо исполнения своих текущих обязанностей Джим Райан будет работать вместе с президентом и главным исполнительным директором Цуёси "Джоном" Кодэрой. Также ему предстоит сотрудничать с Кадзуо Миурой, действующим президентом Sony. Они займутся укреплением положения бренда PlayStation в глобальном масштабе.
Напомним, Джим Райан работает в Sony с 1994 года. Он отвечал за запуск проектов PlayStation по всей Европе.