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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 16:38

Компания Sony назначила нового вице-президента

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ gamereactorTV

Скриншот видео: youtube.com/ gamereactorTV

Теперь он будет работать с президентом и главным исполнительным директором Цуёси "Джоном" Кодэрой.

Компания Sony Interactive Entertainment определилась с новым вице-президентом. Им стал Джим Райан, который до этого занимал должность руководителя отдела глобальных продаж и маркетинга в SIE, а также был президентом европейского подразделения компании.

Помимо исполнения своих текущих обязанностей Джим Райан будет работать вместе с президентом и главным исполнительным директором Цуёси "Джоном" Кодэрой. Также ему предстоит сотрудничать с Кадзуо Миурой, действующим президентом Sony. Они займутся укреплением положения бренда PlayStation в глобальном масштабе.

Напомним, Джим Райан работает в Sony с 1994 года. Он отвечал за запуск проектов PlayStation по всей Европе.

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Сергей Сурепин
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