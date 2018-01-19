Компания Sony назначила нового вице-президента

Теперь он будет работать с президентом и главным исполнительным директором Цуёси "Джоном" Кодэрой.

Компания Sony Interactive Entertainment определилась с новым вице-президентом. Им стал Джим Райан, который до этого занимал должность руководителя отдела глобальных продаж и маркетинга в SIE, а также был президентом европейского подразделения компании.

Помимо исполнения своих текущих обязанностей Джим Райан будет работать вместе с президентом и главным исполнительным директором Цуёси "Джоном" Кодэрой. Также ему предстоит сотрудничать с Кадзуо Миурой, действующим президентом Sony. Они займутся укреплением положения бренда PlayStation в глобальном масштабе.