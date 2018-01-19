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Регион
Опубликовано 19 января 2018, 16:48

Украинцы заставили снять с австралийского ТВ рекламу с символикой СССР

Скандал разгорелся из-за проморолика выпуска с участием двух конкурсанток из России.

Украинская диаспора потребовала не выпускать на австралийском телеканале Channel 7 рекламный ролик, где фигурируют серп и молот. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал председатель Союза украинских организаций Стефан Романов.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Отметим, что символика СССР была использована в рекламной кампании кулинарного шоу My Kitchen Rules. Скандал начался из-за видео, которое запустили перед выпуском, его участницами стали две конкурсантки из России. Украинская сторона сравнила серп и молот со свастикой.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Было решено оставить ролик в эфире, однако убрать символику Советского Союза.

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Арина Демидова
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