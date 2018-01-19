Володин: США санкциями хотели выдавить Россию с европейского рынка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
По его мнению, в этой ситуации РФ "нужно создавать новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции и открывать для себя новые рынки сбыта".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытались через введение санкций против РФ выдавить её с рынков Европы. Об этом сообщает управление Госдумы связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
— Факт введения санкций в отношении нашей страны, он недружественный. В основе этих решений лежит попытка выдавить нас с рынков, особенно с европейского, — сказал он.
При этом Володин отметил, что экономика европейских государств также терпит убытки из-за объявленных против РФ санкций.
— В том же сельском хозяйстве они были вынуждены свернуть многие проекты, потому что Россия была их устойчивым рынком сбыта, — подчеркнул спикер Госдумы.
По мнению Володина, в сложившейся ситуации России "нужно делать всё как можно быстрее, создавая новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции, и открывать для себя новые рынки сбыта".
Ранее сообщалось, что Минфин США прорабатывает новые санкции против РФ, о которых станет известно в конце января.