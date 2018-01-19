Володин: США санкциями хотели выдавить Россию с европейского рынка

По его мнению, в этой ситуации РФ "нужно создавать новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции и открывать для себя новые рынки сбыта".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытались через введение санкций против РФ выдавить её с рынков Европы. Об этом сообщает управление Госдумы связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

— Факт введения санкций в отношении нашей страны, он недружественный. В основе этих решений лежит попытка выдавить нас с рынков, особенно с европейского, — сказал он.

При этом Володин отметил, что экономика европейских государств также терпит убытки из-за объявленных против РФ санкций.

— В том же сельском хозяйстве они были вынуждены свернуть многие проекты, потому что Россия была их устойчивым рынком сбыта, — подчеркнул спикер Госдумы.

По мнению Володина, в сложившейся ситуации России "нужно делать всё как можно быстрее, создавая новые производства и новые рабочие места по переработке и выращиванию новой продукции, и открывать для себя новые рынки сбыта".