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Регион
Опубликовано 20 января 2018, 04:17

Нобелевский лауреат рассказал о будущем биткоина

Нобелевский лауреат Роберт Шиллер.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Нобелевский лауреат Роберт Шиллер. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин ждёт тотальный коллапс, сравнив рост стоимости криптовалюты с тюльпаноманией в Нидерландах. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Получивший в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за "вклад в эмпирический анализ цен активов" Шиллер отметил, что пока в обществе не определились, какую ценность представляет биткоин.

— Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций, — сказал Шиллер.

Также экономист сравнил нынешний ажиотаж вокруг криптовалюты с тюльпаноманией в Нидерландах в 1640-х годах, которая привела страну к экономическому кризису.

— Это напоминает мне ситуацию в Нидерландах. Мы до сих пор платим за тюльпаны — и иногда много. Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже сто лет, — подчеркнул Шиллер.

В январе курс самой популярной в мире криптовалюты достиг отметки 11 тысяч долларов, а общая капитализация биткоина превысила 330 миллиардов. О том, как долго будет падать биткоин, читайте в материале Лайфа.

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Андрей Довлатов
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