Нобелевский лауреат рассказал о будущем биткоина

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин ждёт тотальный коллапс, сравнив рост стоимости криптовалюты с тюльпаноманией в Нидерландах. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Получивший в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за "вклад в эмпирический анализ цен активов" Шиллер отметил, что пока в обществе не определились, какую ценность представляет биткоин.

— Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций, — сказал Шиллер.

Также экономист сравнил нынешний ажиотаж вокруг криптовалюты с тюльпаноманией в Нидерландах в 1640-х годах, которая привела страну к экономическому кризису.

— Это напоминает мне ситуацию в Нидерландах. Мы до сих пор платим за тюльпаны — и иногда много. Биткоин может рухнуть, и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже сто лет, — подчеркнул Шиллер.