Сергей Шойгу отметил рост военного сотрудничества с Мьянмой

Как отметил глава Минобороны РФ, годом ранее военные двух стран реализовали большое количество мероприятий.

Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

— Отмечаем положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве, — отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, в министерстве настроены на укрепление партнёрства, повышение боеготовности армий двух государств. Он отметил, что российская сторона придаёт большое значение визитам военных кораблей РФ в порты Мьянмы.

Также Сергей Шойгу рассказал, что годом ранее военные двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласовали насыщенные планы двухстороннего военного сотрудничества.