Сергей Шойгу отметил рост военного сотрудничества с Мьянмой
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Как отметил глава Минобороны РФ, годом ранее военные двух стран реализовали большое количество мероприятий.
Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
— Отмечаем положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве, — отметил Шойгу.
По словам главы Минобороны РФ, в министерстве настроены на укрепление партнёрства, повышение боеготовности армий двух государств. Он отметил, что российская сторона придаёт большое значение визитам военных кораблей РФ в порты Мьянмы.
Также Сергей Шойгу рассказал, что годом ранее военные двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласовали насыщенные планы двухстороннего военного сотрудничества.
Мин Аунг Хлайн выразил надежду на то, что военное сотрудничество между странами продолжит нарастать.