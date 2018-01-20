Хакера посадили на два года за взлом Pokemon Go

Пользователь создал специальную сеть, которая предназначалась для нарушения работы игровых серверов.

21-летний хакер Алекс Бесселл из Великобритании получил два года тюрьмы за взлом мобильной игры Pokemon Go. Злоумышленник создал целую сеть, чтобы нарушить работу различных компаний с помощью DDoS-атак.

От действий хакера, помимо разработчиков Pokemon Go, пострадали Skype и Google. Также Бесселл заработал более 500 тысяч долларов благодаря своему сайту Aiobuy. Там хакер продал более 9 тысяч вредоносных программ.