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Регион
Опубликовано 20 января 2018, 11:36

Хакера посадили на два года за взлом Pokemon Go

Фото: &copy;&nbsp;Flickr

Фото: © Flickr

Пользователь создал специальную сеть, которая предназначалась для нарушения работы игровых серверов.

21-летний хакер Алекс Бесселл из Великобритании получил два года тюрьмы за взлом мобильной игры Pokemon Go. Злоумышленник создал целую сеть, чтобы нарушить работу различных компаний с помощью DDoS-атак.

От действий хакера, помимо разработчиков Pokemon Go, пострадали Skype и Google. Также Бесселл заработал более 500 тысяч долларов благодаря своему сайту Aiobuy. Там хакер продал более 9 тысяч вредоносных программ.

Злоумышленник получал доступ к различным учётным записям с целью получения выгоды. Он также был замешан в отмывании денег. В общей сложности жителя Великобритании признали виновным в десяти пунктах обвинения.

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Сергей Сурепин
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