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Регион
Опубликовано 20 января 2018, 11:44

Продолжение сериала по игре Castlevania выйдет летом 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;Wikipedia

Фото: © Wikipedia

О продлении стало известно ещё в день премьеры первого сезона. На этот раз нас ждёт восемь эпизодов.

Сериал по игре Castlevania получит второй сезон. Компания Netflix выпустит продолжение летом 2018 года.

Ранее сценарист Уоррен Эллис уже говорил о продолжении. 20 июля он уточнил, что второй сезон выйдет летом. Позже автор комикса "Трансметрополитен" добавил, что его всё ещё продолжают спрашивать по поводу сиквела. В связи с этим он заявил, что Castlevania возвращается на экраны летом.

Напомним, о продлении сериала стало известно ещё в день дебюта шоу — 7 июля 2017 года. Тогда продюсер проекта Ади Шанкар заявил, что количество эпизодов в продолжении увеличится с четырёх до восьми.

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Сергей Сурепин
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