Sony проводит распродажу подписки PlayStation Plus

Компания Sony объявила новую акцию. Сейчас в магазине PlayStation Store можно приобрести подписку PlayStation Store на 15 месяцев по цене 12. Стоимость — 3899 рублей.

В рамках новой акции можно получить за годовую подписку на сервис PlayStation Plus три месяца в подарок. Количество приобретённых товаров неограниченно.