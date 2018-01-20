Sony проводит распродажу подписки PlayStation Plus
Японские разработчики проводят очередную акцию в своём сервисе цифровой дистрибуции.
Фото: © Скриншот с сайта PlayStation Store
Компания Sony объявила новую акцию. Сейчас в магазине PlayStation Store можно приобрести подписку PlayStation Store на 15 месяцев по цене 12. Стоимость — 3899 рублей.
В рамках новой акции можно получить за годовую подписку на сервис PlayStation Plus три месяца в подарок. Количество приобретённых товаров неограниченно.
Акция действительна короткий промежуток времени. Последний день действия скидки — 24 января.