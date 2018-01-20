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Регион
Опубликовано 20 января 2018, 11:54

Sony проводит распродажу подписки PlayStation Plus

Японские разработчики проводят очередную акцию в своём сервисе цифровой дистрибуции.

Фото: &copy; Скриншот с сайта&nbsp;PlayStation Store

Фото: © Скриншот с сайта PlayStation Store

Компания Sony объявила новую акцию. Сейчас в магазине PlayStation Store можно приобрести подписку PlayStation Store на 15 месяцев по цене 12. Стоимость — 3899 рублей.

В рамках новой акции можно получить за годовую подписку на сервис PlayStation Plus три месяца в подарок. Количество приобретённых товаров неограниченно.

Акция действительна короткий промежуток времени. Последний день действия скидки — 24 января.

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Сергей Сурепин
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