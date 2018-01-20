Киберспортсмена отстранили от соревнований за гомофобию
Феликс "xQc" Ленджиел. Фото: © blizzard.com
Представитель первой Лиги Overwatch вместе с этим получит штраф в размере двух тысяч долларов.
Во время одной из игр Лиги Overwatch представитель команды Dallas Fuel Феликс xQc Ленджиел резко высказался в адрес другого участника соревнований Остина Muma Уилмота из Houston Outlaws. Во время трансляции Ленджиел прокомментировал послематчевое высказывание Уилмота.
Негодование вызвала фраза rolled and smoked, которую использовал Остин для описания победы над соперниками. Скорее всего, игрок таким образом пошутил над Феликсом в свете его последней перепалки с девушкой.
Заявление Ленджиела, в котором тот оскорбил игрока, а также высказал гомофобную шутку, вызвало большой резонанс. Дело в том, что Уилмот не скрывает своей гомосексуальной ориентации.
В связи с этим Феликса не только отстранили на четыре матча Лиги Overwatch, но ещё и выписали штраф в размере двух тысяч долларов за нарушение норм поведения соревнований.