Киберспортсмена отстранили от соревнований за гомофобию

Представитель первой Лиги Overwatch вместе с этим получит штраф в размере двух тысяч долларов.

Во время одной из игр Лиги Overwatch представитель команды Dallas Fuel Феликс xQc Ленджиел резко высказался в адрес другого участника соревнований Остина Muma Уилмота из Houston Outlaws. Во время трансляции Ленджиел прокомментировал послематчевое высказывание Уилмота.

Негодование вызвала фраза rolled and smoked, которую использовал Остин для описания победы над соперниками. Скорее всего, игрок таким образом пошутил над Феликсом в свете его последней перепалки с девушкой.

Заявление Ленджиела, в котором тот оскорбил игрока, а также высказал гомофобную шутку, вызвало большой резонанс. Дело в том, что Уилмот не скрывает своей гомосексуальной ориентации.