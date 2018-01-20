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Опубликовано 20 января 2018, 14:52

В честь юбилея Final Fantasy выпустили элитный виски

Фото: &copy; Glenfarclas

Фото: © Glenfarclas

Японские разработчики продолжают отмечать круглую дату одного из самых успешных проектов.

Компания Square Enix в честь 30-летия Final Fantasy начала продавать виски. Сейчас на прилавках магазинов можно найти бутылки шотландского напитка Glenfarclas.

По словам японских разработчиков, напиток дистиллирован в 1987 году — в момент дебюта самой первой части Final Fantasy. По бутылкам его разлили в 2017 году.

Специальное издание виски выделяется этикеткой Final Fantasy. Всего разработчики выпустили 303 бутылки. Цена одной — около 335 долларов.

Напомним, последняя на данный момент игра серии — Final Fantasy XV. Она вышла 29 ноября 2016 года на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК выйдет 6 марта 2018 года.

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Сергей Сурепин
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