В честь юбилея Final Fantasy выпустили элитный виски
Фото: © Glenfarclas
Японские разработчики продолжают отмечать круглую дату одного из самых успешных проектов.
Компания Square Enix в честь 30-летия Final Fantasy начала продавать виски. Сейчас на прилавках магазинов можно найти бутылки шотландского напитка Glenfarclas.
По словам японских разработчиков, напиток дистиллирован в 1987 году — в момент дебюта самой первой части Final Fantasy. По бутылкам его разлили в 2017 году.
Специальное издание виски выделяется этикеткой Final Fantasy. Всего разработчики выпустили 303 бутылки. Цена одной — около 335 долларов.
Напомним, последняя на данный момент игра серии — Final Fantasy XV. Она вышла 29 ноября 2016 года на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК выйдет 6 марта 2018 года.