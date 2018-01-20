В честь юбилея Final Fantasy выпустили элитный виски

Японские разработчики продолжают отмечать круглую дату одного из самых успешных проектов.

Компания Square Enix в честь 30-летия Final Fantasy начала продавать виски. Сейчас на прилавках магазинов можно найти бутылки шотландского напитка Glenfarclas.

По словам японских разработчиков, напиток дистиллирован в 1987 году — в момент дебюта самой первой части Final Fantasy. По бутылкам его разлили в 2017 году.

Специальное издание виски выделяется этикеткой Final Fantasy. Всего разработчики выпустили 303 бутылки. Цена одной — около 335 долларов.