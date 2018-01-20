Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2018, 14:52

Facebook будет транслировать киберспортивные турниры по Dota 2 и Counter-Strike

Фото: &copy; Flickr/Jakob Wells

Фото: © Flickr/Jakob Wells

Трансляции будут проводиться на нескольких языках, а также не потребуют регистрации в социальной сети.

Киберспортивная организация ESL, проводящая турниры по различным дисциплинам, объявила о сотрудничестве с социальной сетью Facebook. Последняя будет транслировать соревнования Pro League Season 7 по Counter-Strike: Global Offensive и ESL One Genting 2018 по Dota 2.

Теперь у социальной сети есть эксклюзивные права на показ будущих турниров. Для их просмотра не понадобится регистрация в "Фейсбуке". Также трансляции будут проводиться на различных языках, однако о русском речи пока не идёт.

Первый турнир — ESL One Genting 2018 по Dota 2 — пройдёт 23–28 января. Турнир по CS:GO начинается 13 февраля.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • киберспорт
  • dota2
  • counterstrike
  • csgo
  • Спорт
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar