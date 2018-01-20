Facebook будет транслировать киберспортивные турниры по Dota 2 и Counter-Strike

Трансляции будут проводиться на нескольких языках, а также не потребуют регистрации в социальной сети.

Киберспортивная организация ESL, проводящая турниры по различным дисциплинам, объявила о сотрудничестве с социальной сетью Facebook. Последняя будет транслировать соревнования Pro League Season 7 по Counter-Strike: Global Offensive и ESL One Genting 2018 по Dota 2.

Теперь у социальной сети есть эксклюзивные права на показ будущих турниров. Для их просмотра не понадобится регистрация в "Фейсбуке". Также трансляции будут проводиться на различных языках, однако о русском речи пока не идёт.