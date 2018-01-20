Из Sony ушёл директор по связям со сторонними компаниями
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За последние четыре месяца японскую корпорацию покидает уже третий руководитель.
Флориан Ханцикер покинул пост директора по связям со сторонними компаниями. Ни он, ни корпорация Sony не уточнили, что стало причиной ухода.
Ранее Ханцикер работал в Electronic Arts и Harmonix, компаниях-авторах Rock Band и Guitar Hero. Всего в Sony он находился один год. В японскую компанию Флориан пришёл в январе 2017 года на место Адама Бойса, который за пять лет привлёк к сотрудничеству множество разработчиков, наладив отношения с такими компаниями, как Disney, Activision, Take-Two и Ubisoft.
Компания Sony официально не объявила об уходе Ханцикера. Пока неизвестно, кто займёт его место. Ранее из Sony ушли Эндрю Хаус и Рич Кин.