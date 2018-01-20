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Опубликовано 20 января 2018, 15:35

Из Sony ушёл директор по связям со сторонними компаниями

Фото: &copy; Flickr/Wesley Lelieveld

Фото: © Flickr/Wesley Lelieveld

За последние четыре месяца японскую корпорацию покидает уже третий руководитель.

Флориан Ханцикер покинул пост директора по связям со сторонними компаниями. Ни он, ни корпорация Sony не уточнили, что стало причиной ухода.

Ранее Ханцикер работал в Electronic Arts и Harmonix, компаниях-авторах Rock Band и Guitar Hero. Всего в Sony он находился один год. В японскую компанию Флориан пришёл в январе 2017 года на место Адама Бойса, который за пять лет привлёк к сотрудничеству множество разработчиков, наладив отношения с такими компаниями, как Disney, Activision, Take-Two и Ubisoft.

Компания Sony официально не объявила об уходе Ханцикера. Пока неизвестно, кто займёт его место. Ранее из Sony ушли Эндрю Хаус и Рич Кин.

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Сергей Сурепин
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