Авторы Overwatch выпустят новую карту на следующей неделе
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Разработчики приготовили для игроков парк развлечений, который можно использовать в качестве поля боя.
Студия Blizzard официально анонсировала выход новой карты для Overwatch. Она получила название Blizzard World и будет доступна 23 января 2018 года.
Новая карта представляет собой парк развлечений. Она сочетает в себе два режима — "Сопровождение" и "Захват". Сначала команде необходимо захватить контрольную точку, а позже провести груз до соответствующей позиции.
Blizzard World оформлена различными элементами из других игр компании: World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Hearthstone, а также The Lost Vikings. Карта будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.