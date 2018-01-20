Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2018, 15:48

Авторы Overwatch выпустят новую карту на следующей неделе

Фото: &copy; Blizzard

Фото: © Blizzard

Разработчики приготовили для игроков парк развлечений, который можно использовать в качестве поля боя.

Студия Blizzard официально анонсировала выход новой карты для Overwatch. Она получила название Blizzard World и будет доступна 23 января 2018 года.

Новая карта представляет собой парк развлечений. Она сочетает в себе два режима — "Сопровождение" и "Захват". Сначала команде необходимо захватить контрольную точку, а позже провести груз до соответствующей позиции.

Blizzard World оформлена различными элементами из других игр компании: World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Hearthstone, а также The Lost Vikings. Карта будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • diablo
  • blizzard
  • worldofwarcraft
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar