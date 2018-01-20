Авторы Overwatch выпустят новую карту на следующей неделе

Разработчики приготовили для игроков парк развлечений, который можно использовать в качестве поля боя.

Студия Blizzard официально анонсировала выход новой карты для Overwatch. Она получила название Blizzard World и будет доступна 23 января 2018 года.

Новая карта представляет собой парк развлечений. Она сочетает в себе два режима — "Сопровождение" и "Захват". Сначала команде необходимо захватить контрольную точку, а позже провести груз до соответствующей позиции.