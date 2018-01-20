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Регион
Опубликовано 20 января 2018, 19:48

В Хорватии освобождены из трудового рабства 59 китайцев

Фото: &copy;Flickr/Les Haines

Фото: ©Flickr/Les Haines

Отмечается, что их привлекали на "работу" под видом быстро заработка и возращения долгов легальным способом.

В Хорватии освобождены 59 китайских граждан, которых заставляли работать в нелегальных кол-центрах. Об этом сообщает местное МВД.

Отмечается, что задержаны двое граждан Хорватии и ещё двое китайцев, работавших на объектах охранниками.

По данным издания, один из задержанных арендовал в районе Загреба два дома с минимальными условиями для жизни, интернет-связью и электронными устройствами. Оборудование использовалось для компьютерных махинаций в отношении граждан Китая. Другой хорват доставлял жертв из соседней Словении.

Отмечается, что жертв вербовали в азиатском регионе под видом обещаний быстрого и лёгкого легального заработка, а в некоторых случаях и запугиванием.

Злоумышленники у своих "сотрудников" забирали документы, лишали их возможности свободной коммуникации и передвижения, насильно заставляли работать.

Задержанных поместили под стражу. По факту случившегося ведётся следствие.

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Екатерина Михайлова
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