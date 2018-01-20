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Регион
Опубликовано 20 января 2018, 21:04

Вандалы нарисовали свастику на дверях мечети в Стокгольме

Фото: &copy;Flickr/Stefan Jansson

Фото: ©Flickr/Stefan Jansson

В Стокгольме неизвестные разрисовали свастикой Стокгольмскую соборную мечеть. Об этом сообщает SVT.

— Свастика была нарисована на фасаде здания и по лестнице, — рассказал ответственный директор мечети Имам Махмуд Хальфи.

Фото: ©Stockholms moské

Фото: ©Stockholms moské

По данным издания, инцидент произошёл в пятницу вечером. Появление фашистской символики на дверях заметили, только когда люди пришли на утреннюю службу в субботу.

Чтобы смыть фашистскую символику, нанесённую вандалами, служителям мечети пришлось вызвать уборщицу.

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Екатерина Землянухина
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