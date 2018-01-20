Вандалы нарисовали свастику на дверях мечети в Стокгольме
Фото: ©Flickr/Stefan Jansson
В Стокгольме неизвестные разрисовали свастикой Стокгольмскую соборную мечеть. Об этом сообщает SVT.
— Свастика была нарисована на фасаде здания и по лестнице, — рассказал ответственный директор мечети Имам Махмуд Хальфи.
Фото: ©Stockholms moské
По данным издания, инцидент произошёл в пятницу вечером. Появление фашистской символики на дверях заметили, только когда люди пришли на утреннюю службу в субботу.
Чтобы смыть фашистскую символику, нанесённую вандалами, служителям мечети пришлось вызвать уборщицу.