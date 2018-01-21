В Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом
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Причиной этому послужил случай с экс-участником Всемирной боксёрской суперсерии Эриком Скоглундом, который получил черепно-мозговую травму во время спарринга.
В Швеции Агентство по охране труда может запретить занятия профессиональным боксом в стране. Об этом сообщил портал BoxingScene.
Причиной этого стал случай с бывшим участником Всемирной боксёрской суперсерии Эриком Скоглундом. На одном из спаррингов спортсмен пропустил сильный удар в голову. В результате врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, приведшую к кровоизлиянию в мозг. Боксёр был прооперирован, после чего некоторое время пребывал в состоянии комы. Сейчас Скоглунд уже выписан из больницы и проходит дома реабилитацию.
Отмечается, что профессиональный бокс и ранее находился под строгим контролем властей Швеции. А после данного инцидента Агентство по охране труда намерено тщательно изучить все обстоятельства, по результатам которых будет принято окончательное решение.