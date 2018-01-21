Очевидцы говорят, что незадолго до пожара возле здания гуляли два человека в масках.

Неизвестные сожгли католическую церковь в чилийской коммуне Пангипульи после приезда в страну папы римского. Об этом сообщает местная радиостанция ADN.

Как ранее сообщал Лайф, папа римский находился в Чили с 15 по 18 января. За это время на территории страны было подожжено около десяти церквей.