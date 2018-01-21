В Чили неизвестные сожгли ещё одну церковь после приезда папы римского
Очевидцы говорят, что незадолго до пожара возле здания гуляли два человека в масках.
Неизвестные сожгли католическую церковь в чилийской коммуне Пангипульи после приезда в страну папы римского. Об этом сообщает местная радиостанция ADN.
#Panguipulli | Así era la #Iglesia Católica"Nuestra Señora de la Candelaria"de Calafquen.— RNS EMERGENCIAS CHILE (@ChileRNS) 20 января 2018 г.
La madrugada de este sábado Incendiaron una iglesia en Panguipulli R.Araucania por desconocidos, carabineros y PDI están buscando a los responsables de este lamentable suceso. #ChileRNS pic.twitter.com/NU8vBh6KmN
Прибывшие на место случившегося пожарные не смогли остановить пламя — здание сгорело полностью. Жилые постройки, расположенные вблизи церкви, остались невредимы.
Сейчас полиция проводит расследование.
Как ранее сообщал Лайф, папа римский находился в Чили с 15 по 18 января. За это время на территории страны было подожжено около десяти церквей.