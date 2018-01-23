Деньги, клипы, передозы. Как российские рэперы уживаются с моделями (5 примеров)

Тимати и Алёна Шишкова

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Обладательница третьего места в конкурсе "Мисс Россия — 2012" Алёна Шишкова и Тимур Юнусов познакомились в 2013 году на съёмках клипа. По словам музыканта, модель подкупила его своей скромностью. Спустя несколько месяцев Алёна забеременела. Сейчас дочь Тимати и Шишковой, трёхлетняя Алиса, большую часть времени проводит с матерью рэпера Симоной. Звёздная пара распалась в 2015-м, и теперь Алиса видит своих родителей вместе крайне редко.

Джиган и Оксана Самойлова

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Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова познакомились банально — в ночном клубе, но их счастью могли бы позавидовать многие звёздные пары. Несмотря на то что этим отношениям уже почти десять лет, музыкант продолжает посвящать супруге песни. Пока Джиган разносит толпу со сцены, Оксана не сидит сложа руки, а занимается бизнесом и воспитывает детей. У пары три дочери, и, судя по всему, возлюбленные не собираются останавливаться на достигнутом.

Влади и Виталия Господарик

Фото: © instagram.com/vlady.pro

Участник группы "Каста" Влади и модель Виталия Господарик познакомились на съёмках клипа "Встреча" в Минске и поженились полгода спустя. После свадьбы и рождения первого сына Виталия полностью посвятила себя семье, а музыкант нашёл в домашнем очаге новый источник вдохновения. В 2015-м у пары родился второй ребёнок.

Децл и Юлия Толмацкая

Фото: © vk.com/russianrastamafia

Несмотря на неоднозначный творческий бэкграунд, рэпер Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, стал для своей супруги Юлии настоящей защитой и опорой. Модель из города Дзержинска (Нижегородская область) в 2005 году даже доверила ему принять у себя роды. Сын Тони появился на свет в бассейне, сразу оказавшись в руках любящего отца.

Фараон и Алеся Кафельникова

Фото: © instagram.com/Alesya Kafelnikova