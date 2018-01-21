В Госдуме сочли актом конфронтации намерения Молдавии выставить России счёт

Юрий Швыткин отметил, что лишь присутствие российских миротворцев позволяет на сегодняшний день выдержать мирное сосуществование в Приднестровье.

В Госдуме сочли актом конфронтации намерения Молдавии выставить счёт России за "оккупацию" Приднестровья. Об этом заявил зампредседателя думского Комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

— Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению — это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье, — сказал он в интервью RT, добавив, что лишь присутствие российских миротворцев позволяет на сегодняшний день выдержать мирное сосуществование в регионе.

По словам Швыткина, слова спикера молдавского парламента Андриана Канду демонстрируют полное противоречие с позицией президента страны Игоря Додона.

— К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии, — сказал депутат Госдумы.