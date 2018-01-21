Cuphead не скоро выйдет на мобильных устройствах

По словам разработчиков, вероятность появления новой версии игры в ближайшее время крайне мала.

Один из учредителей студии MDHR Чад Молденхауэр прокомментировал ситуацию с появлением пиратской версии игры Cuphead в магазине App Store. По его словам, версия для iOS открыла разработчикам глаза на то, насколько популярна их игра.

Несмотря на это он удивился, как компания Apple пропустила пиратскую версию игры в свой магазин. По словам Молденхауэра, пока команда не готова выпустить Cuphead на мобильных устройствах, однако разработчики полностью не отказываются от этой затеи.