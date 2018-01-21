Cuphead не скоро выйдет на мобильных устройствах
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По словам разработчиков, вероятность появления новой версии игры в ближайшее время крайне мала.
Один из учредителей студии MDHR Чад Молденхауэр прокомментировал ситуацию с появлением пиратской версии игры Cuphead в магазине App Store. По его словам, версия для iOS открыла разработчикам глаза на то, насколько популярна их игра.
Несмотря на это он удивился, как компания Apple пропустила пиратскую версию игры в свой магазин. По словам Молденхауэра, пока команда не готова выпустить Cuphead на мобильных устройствах, однако разработчики полностью не отказываются от этой затеи.
Напомним, Cuphead вышла 29 сентября 2017 года на ПК и Xbox One. Игра получила высокие оценки и разошлась тиражом более одного миллиона копий.