Разработчики объявили о старте нового внутриигрового мероприятия. В шутере также будут новый класс и режимы.

Студия Sledgehammer Games уже 23 января запустит внутриигровое мероприятие The Resistance. Благодаря этому в Call of Duty: WWII появится три новых вида оружия: 9-миллиметровый пистолет SAP, винтовка Volkssturmgewehr, а также пистолет-пулемёт ORSO.

У игроков будет возможность разблокировать стандартные версии этого оружия в штабе, а также раскрасить с помощью специальных коробок. Вместе с этим пользователи получат доступ к новому классу — "Сопротивление". Он позволит использовать тактический нож вместо привычного пистолета, а также узнавать о местонахождении ближайших врагов.