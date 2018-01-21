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Опубликовано 21 января 2018, 09:36

В Call of Duty: WWII появится три новых вида оружия

Фото: &copy;&nbsp;Call of Duty

Фото: © Call of Duty

Разработчики объявили о старте нового внутриигрового мероприятия. В шутере также будут новый класс и режимы.

Студия Sledgehammer Games уже 23 января запустит внутриигровое мероприятие The Resistance. Благодаря этому в Call of Duty: WWII появится три новых вида оружия: 9-миллиметровый пистолет SAP, винтовка Volkssturmgewehr, а также пистолет-пулемёт ORSO.

У игроков будет возможность разблокировать стандартные версии этого оружия в штабе, а также раскрасить с помощью специальных коробок. Вместе с этим пользователи получат доступ к новому классу — "Сопротивление". Он позволит использовать тактический нож вместо привычного пистолета, а также узнавать о местонахождении ближайших врагов.

Мероприятие продлится чуть больше месяца — The Resistance завершится 27 февраля.

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Сергей Сурепин
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