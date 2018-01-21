Создатели World of Warcraft сняли аниме

Разработчики представили новое видео. На этот раз ролик посвятили выходу новых скинов.

Студия Blizzard выпустила новое видео. Ролик приурочен к выходу новых скинов для Dehaka, Abathur, Reghar и Tyrael в игре Heroes of the Storm.

Пока не известно, когда именно разработчики планируют выпустить новое обновление. Из видео стало понятно, что в Heroes of the Storm появятся гигантские роботы, а также другие новые визуальные элементы.