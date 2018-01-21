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Опубликовано 21 января 2018, 09:31

Создатели World of Warcraft сняли аниме

Фото: &copy; Скриншот из видео YouTube/Heroes of the Storm

Фото: © Скриншот из видео YouTube/Heroes of the Storm

Разработчики представили новое видео. На этот раз ролик посвятили выходу новых скинов.

Студия Blizzard выпустила новое видео. Ролик приурочен к выходу новых скинов для Dehaka, Abathur, Reghar и Tyrael в игре Heroes of the Storm.

Пока не известно, когда именно разработчики планируют выпустить новое обновление. Из видео стало понятно, что в Heroes of the Storm появятся гигантские роботы, а также другие новые визуальные элементы.

Напомним, Heroes of the Storm вышла 2 июня 2015 года. Игра является конкурентом Dota 2. Она доступна на ПК.

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Сергей Сурепин
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