Nike выпустит кроссовки в стиле PlayStation
Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation
Разработчики консолей и производитель обуви объединили усилия с популярным баскетболистом.
Компания Nike официально представила именную модель кроссовок баскетболиста Пола Джорджа, выступающего за команду "Оклахома-Сити Тандер". Кроссовки получили название PG-2 — они стилизованы под PlayStation.
Модель PG-2 получит специальную версию — PlayStation Colorway. В ней будет светящийся язычок с логотипом игровой компании.
Новые кроссовки поступят в продажу 10 февраля. Цена — 110 долларов.