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Опубликовано 21 января 2018, 10:33

Nike выпустит кроссовки в стиле PlayStation

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/PlayStation

Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation

Разработчики консолей и производитель обуви объединили усилия с популярным баскетболистом.

Компания Nike официально представила именную модель кроссовок баскетболиста Пола Джорджа, выступающего за команду "Оклахома-Сити Тандер". Кроссовки получили название PG-2 — они стилизованы под PlayStation.

Модель PG-2 получит специальную версию — PlayStation Colorway. В ней будет светящийся язычок с логотипом игровой компании.

Новые кроссовки поступят в продажу 10 февраля. Цена — 110 долларов.

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Сергей Сурепин
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