Nike выпустит кроссовки в стиле PlayStation

Разработчики консолей и производитель обуви объединили усилия с популярным баскетболистом.

Компания Nike официально представила именную модель кроссовок баскетболиста Пола Джорджа, выступающего за команду "Оклахома-Сити Тандер". Кроссовки получили название PG-2 — они стилизованы под PlayStation.

Модель PG-2 получит специальную версию — PlayStation Colorway. В ней будет светящийся язычок с логотипом игровой компании.