Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью декабря

Самая популярная игровая консоль 2017 года завершила последний месяц на позитивной ноте.

Аналитическая фирма NPD опубликовала отчёт за декабрь 2017 года. Из него стало известно, что Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в США.

Согласно опубликованной информации, за последний месяц 2017 года в США было продано около 1,5 миллиона гибридных консолей. Общий тираж Switch за десять месяцев превысил 4,8 миллиона коробок. Это делает Switch самой быстро продаваемой консолью в истории США.