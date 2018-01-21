Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью декабря
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Самая популярная игровая консоль 2017 года завершила последний месяц на позитивной ноте.
Аналитическая фирма NPD опубликовала отчёт за декабрь 2017 года. Из него стало известно, что Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в США.
Согласно опубликованной информации, за последний месяц 2017 года в США было продано около 1,5 миллиона гибридных консолей. Общий тираж Switch за десять месяцев превысил 4,8 миллиона коробок. Это делает Switch самой быстро продаваемой консолью в истории США.
Портативная консоль Nintendo 3DS показала в декабре 2017 года лучший результат за последние три года. Её приобрело более 750 тысяч человек. Всего за декабрь Nintendo продала 2,6 миллиона устройств в США.