Игра о затонувшей подлодке "Курск" получит поддержку виртуальной реальности
Фото: © Кадр из видео YouTube/Jujubee S.A.
Разработчики расскажут историю субмарины, затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море.
Студия Jujubee поделилась подробностями об игре Kursk. Проект основан на реальных событиях и рассказывает историю подводной лодки K-141. Она затонула в Баренцевом море в 2000 году.
По словам разработчиков, они хотят выпустить первую полноценную документальную приключенческую игру на основе произошедших событий. В игре вам предстоит взять на себя роль шпиона, который проник на борт лодки для получения информации о скоростных подводных ракетах типа "Шквал".
Команда Jujubee планирует добавить в игру поддержку виртуальной реальности. Релиз ожидается в конце 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.