Игра о затонувшей подлодке "Курск" получит поддержку виртуальной реальности

Разработчики расскажут историю субмарины, затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море.

Студия Jujubee поделилась подробностями об игре Kursk. Проект основан на реальных событиях и рассказывает историю подводной лодки K-141. Она затонула в Баренцевом море в 2000 году.

По словам разработчиков, они хотят выпустить первую полноценную документальную приключенческую игру на основе произошедших событий. В игре вам предстоит взять на себя роль шпиона, который проник на борт лодки для получения информации о скоростных подводных ракетах типа "Шквал".