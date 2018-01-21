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Опубликовано 21 января 2018, 10:55

Игра о затонувшей подлодке "Курск" получит поддержку виртуальной реальности

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Jujubee S.A.

Фото: © Кадр из видео YouTube/Jujubee S.A.

Разработчики расскажут историю субмарины, затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море.

Студия Jujubee поделилась подробностями об игре Kursk. Проект основан на реальных событиях и рассказывает историю подводной лодки K-141. Она затонула в Баренцевом море в 2000 году.

По словам разработчиков, они хотят выпустить первую полноценную документальную приключенческую игру на основе произошедших событий. В игре вам предстоит взять на себя роль шпиона, который проник на борт лодки для получения информации о скоростных подводных ракетах типа "Шквал".

Команда Jujubee планирует добавить в игру поддержку виртуальной реальности. Релиз ожидается в конце 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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