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Опубликовано 21 января 2018, 12:33

Ребёнку купили PlayStation 4 для встреч с отцом в GTA Online

Фото: &copy;&nbsp;rockstargames

Фото: © rockstargames

Мужчина живёт вдали от своего сына, поэтому он не может часто видеться с подростком в реальной жизни.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом halfdeafmusic рассказал историю о своём сыне, который проживает с матерью в трёх часах езды, поэтому семья редко видится. В связи с этим было принято решение приобрести ребёнку консоль PlayStation 4. Теперь отец и сын проводят встречи в виртуальном мире — в игре GTA Online.

Консоль ребёнку подарила мачеха, телевизор купила собственная мать со своей роднёй, а игры и карточки оплаты PSN приобрели другие родственники. Гарнитура подростку "досталась от Санты".

Отец и сын всё время играют в GTA Online. Они регулярно перепроходят миссию "Ограбление Судного дня". Также мальчик играет со своим отцом в местные спортивные игры, они выполняют корпоративные задания и катаются по городу.

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Сергей Сурепин
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