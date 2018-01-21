Ребёнку купили PlayStation 4 для встреч с отцом в GTA Online

Мужчина живёт вдали от своего сына, поэтому он не может часто видеться с подростком в реальной жизни.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом halfdeafmusic рассказал историю о своём сыне, который проживает с матерью в трёх часах езды, поэтому семья редко видится. В связи с этим было принято решение приобрести ребёнку консоль PlayStation 4. Теперь отец и сын проводят встречи в виртуальном мире — в игре GTA Online.

Консоль ребёнку подарила мачеха, телевизор купила собственная мать со своей роднёй, а игры и карточки оплаты PSN приобрели другие родственники. Гарнитура подростку "досталась от Санты".