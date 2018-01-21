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Регион
Опубликовано 21 января 2018, 12:34

За дебютной лигой Overwatch следит 10 миллионов зрителей

Фото: &copy; Wikimedia

Фото: © Wikimedia

Максимально игре удалось привлечь одновременно 415 тысяч пользователей во время просмотра.

Студия Blizzard поделилась успехами первого сезона лиги Overwatch. В совокупности за первую неделю турнира матчи лиги посмотрели более 10 миллионов человек.

Разработчики учитывали просмотры на площадках Twitch, MLG, а также на китайских стриминговых сервисах ZhanQi TV, NetEase CC и Panda TV. Для Blizzard это хороший показатель. Например, за турниром The International 2017 по Dota 2 в первый день следило 7,4 миллиона человек.

Напомним, турнир начался 10 января. Матчем открытия было противостояние команд Dallas Fuel и Seoul Dynasty. Игру посмотрело более 400 тысяч человек. Плей-офф лиги состоится в июне.

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Сергей Сурепин
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