За дебютной лигой Overwatch следит 10 миллионов зрителей

Максимально игре удалось привлечь одновременно 415 тысяч пользователей во время просмотра.

Студия Blizzard поделилась успехами первого сезона лиги Overwatch. В совокупности за первую неделю турнира матчи лиги посмотрели более 10 миллионов человек.

Разработчики учитывали просмотры на площадках Twitch, MLG, а также на китайских стриминговых сервисах ZhanQi TV, NetEase CC и Panda TV. Для Blizzard это хороший показатель. Например, за турниром The International 2017 по Dota 2 в первый день следило 7,4 миллиона человек.