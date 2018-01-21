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Регион
Опубликовано 21 января 2018, 13:16

Nvidia рекомендует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Представители компании заявили, что их товары в первую очередь предназначены для геймеров.

Компания Nvidia попросила магазины ограничить продажу видеокарт майнерам. По словам представителя компании в Германии Бориса Бёльса, товары Nvidia в первую очередь предназначены для геймеров.

Бёльс добавил, что это только рекомендация и производитель не планирует вмешиваться в свободу торговли. В связи с этим каждый магазин на своё усмотрение сам волен устанавливать соответствующие ограничения.

Напомним, сейчас в ряде европейских розничных и интернет-магазинов техники уже действует ограничение на продажу видеокарт. Некоторые из магазинов не продают более двух плат одной модели в одни руки.

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Сергей Сурепин
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