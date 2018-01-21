Nvidia рекомендует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам
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Представители компании заявили, что их товары в первую очередь предназначены для геймеров.
Компания Nvidia попросила магазины ограничить продажу видеокарт майнерам. По словам представителя компании в Германии Бориса Бёльса, товары Nvidia в первую очередь предназначены для геймеров.
Бёльс добавил, что это только рекомендация и производитель не планирует вмешиваться в свободу торговли. В связи с этим каждый магазин на своё усмотрение сам волен устанавливать соответствующие ограничения.
Напомним, сейчас в ряде европейских розничных и интернет-магазинов техники уже действует ограничение на продажу видеокарт. Некоторые из магазинов не продают более двух плат одной модели в одни руки.